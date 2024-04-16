Uzmanından yabancı dil öğrenimiyle ilgili tüyolar
GAZİANTEP - İngilizce Eğitim Koordinatörü Duygu Salıcı, ebeveynlere çocuklarının doğru İngilizce öğrenimi konusunda bilgiler verdi.
Dil öğreniminin erken yaşlarda başlamasının önemine vurgu yaparak, ebeveynlerin bu süreçte nasıl daha etkin rol alabileceklerini anlattı. Uzmanlık alanı olan İngilizce öğretimi üzerine değerli tavsiyelerde bulunan Salıcı, öğrenme sürecinin sadece okulda değil, evde de devam etmesi gerektiğini belirtti. Ebeveynlerin çocuklarıyla İngilizce konuşmaları ve onlara zengin bir dil ortamı sunmaları gerektiğini vurgulayan Salıcı, bu yaklaşımın çocukların dil becerilerini önemli ölçüde geliştireceğini ifade etti.
"Dünyada en yaygın kullanılan dil İngilizcedir"
Ebeveynlere İngilizce öğrenimiyle ilgili bilgi veren Salıcı, "Her anne ve baba çocuğu için en iyisini ister. Günümüz dünyasında teknoloji ilerledikçe ve yenilikler hayatımıza geldikçe derişmeyen gerçeklerden bir tanesi İngilizcedir. Neden önce İngilizceyle başlıyoruz. Çünkü aslında dünya genelinde en çok konuşulan, kabul gören ve en yaygın kullanılan dil İngilizcedir. En temeli İngilizceyle vermiş oluyoruz. Eğer dil öğrenimi küçük yaşlarda başlarsa aksan çok daha iyi olabilir. Nedeni ise, 3 yaşında bir çocuktan bahsedelim. Henüz okuma yazmayı bilmediği için dil öğrenimini direk öğrendiğinden her zaman çok daha güzel bir aksan elde etmiş olur" dedi.
"Çocuklar dile maruz bırakılıyor mu"
Çocukların İngilizceyi doğru öğrenmesi konusunda ailenin büyük öneminin olduğuna değinen Salıcı, "Okul öncesi dönemde bir okul seçerken eğer dil sizin için önemliyse ki bence öyle olmalı. Okul seçiminde şuna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir okulda İngilizce ya da farklı bir dil doğal ortamında öğretiliyor mu. Çocuklar dile maruz bırakılıyor mu. Yabancı dil bilgisi bir bireyin sosyal, akademik ve profesyonel yaşantısındaki en önemli avantajlardan biridir. Bu nedenle dil öğrenmeye ne kadar erken yaşta başlarsak bu beceriyi daha doğru kazandırmış oluruz. Dil becerisindeki kazandırmamızın en etkili yolu aslında dili günlük rutinlere dahil etmek. Eğer çocuğunuz okula gidiyorsa seçtiğiniz okulda günlük rutinde İngilizcenin olmasına çok dikkat etmeniz gerekir. Ama eğer okula gitmiyorsa bunu siz ebeveynler evde de yapabilirsiniz. Yemek pişirirken, bahçede oyun oynarken ve hatta banyo yaparken bile kullanacağımız ufak kelimelerle, cümlelerle çocuğunuza evde dil edindire bilirsiniz. Oyun yoluyla dil öğretmeye de çok dikkat etmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"Dili geliştirebilmenin en etkili yolu oyun"
Yabancı dil öğreniminde en önemli yolun oyun olduğunu söyleyen Salıcı, "Yaz aylarında 'çocuklarla neler yapabiliriz sorusu' bize çok geliyor. Bu anlamda bu yıl kendi kurumuzda full İngilizce bir kurs açacağız. Tabii ki çocuklar resim, müzik, yüzme gibi etkinliklere katılmalı. Ama bunun yanında dili geliştirebilmenin en etkili yolu oyun. Oyun yoluyla bunu sağlayabilmenin en doğru yöntemi de okulda öğreniyor olması. Çünkü okuldayken akranlarıyla beraber olacak ve tamamen İngilizce konuşacak öğretmenlerden eğitim alacak. Bu eğitim onun için en doğru İngilizce eğitimi olacak" diye konuştu.
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