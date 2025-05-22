Uzmanlardan Öğrencilere Sosyal Medya Uyarısı - Son Dakika
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Uzmanlardan Öğrencilere Sosyal Medya Uyarısı

Uzmanlardan Öğrencilere Sosyal Medya Uyarısı
22.05.2025 11:46
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Uzmanlar, sosyal medyayı aşırı kullanan öğrencileri tuzaklara karşı uyararak ailelerin sorumluluklarını hatırlattı.

Sosyal medyayı aktif kullanarak zamanın çoğunu burada geçiren öğrencilere uyarıda bulunan uzmanlar, çeşitli tuzaklara dikkat çekerken, öğrencilerin ailelerine de büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Öğrencilere uzmanlardan sosyal medya uyarısı geldi. Zamanının çoğunu sosyal medyada geçiren öğrencileri uyaran uzmanlar, sosyal medya ortamındaki tuzaklara dikkat çekerek, öğrencilerin ailelerine de büyük sorumluluk düştüğünü hatırlattı. Sosyal medya ortamlarının çocuklara tanıtılması gerektiğine dikkat çeken Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, "Öğrencilere baktığımız zaman, sosyal medyada, internet ortamında birçok kişi ve kurumla karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Özellikle küçük yaştaki çocukların bu alemden uzak tutulması ve mutlaka internetteki tuzaklara karşı öğrencilerin bilinçlenmesi, tanıtılması gerekiyor" dedi.

"Ekonomik çıkar ve cinsel içerikli ilişkilerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz"

Bazı kişilerin sosyal medya üzerinden çocukları hedef aldığını anlatan Aladağ, "Öğrenciler özellikle bu ilişkilerde kişi ya da kurumlarla sosyal medyada ya da internet ortamında bir araya geldikleri zaman, bunların gerçek olup olmadığını araştırmaları gerekiyor. Mutlaka karşıdaki bir kişiyse önce bunu tanımalı, bunun kim olduğunu öğrenmeli. Bazen karşıdaki kişilerin, küçük çocuklardan bazı şeyler istediği, onlarla birlikte bazı işleyişlerde beraber iş yapmak istediklerini görebiliyoruz. Bu nedenle küçüklerin, çocukların şunu bilmeleri gerekiyor ki internet ortamındaki hiçbir yetişkinin çocuklara ihtiyacı yok. Örneğin 'gel beraber sinemaya gidelim, gel beraber açık havada yürüyelim' şeklindeki bir yardımın bir teklifin çocuklar tarafından tehlike olarak görülmesi gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Yetişkinlerin de mutlaka bu tip ilişkilerde hayal kırıklığı yaşamaması adına burada temkinli olmaları gerekiyor. Çünkü burada özellikle ekonomik çıkar ve cinsel içerikli ilişkilerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Anne ve babaların da bu sosyal medya tuzaklarına karşı çocukları uyarmalı"

Ailelere seslenen Aladağ, "Bu ilişkilerden bu çıkarlardan uzak kalabilmek için hem yetişkinlerin hem de çocukların mutlaka dikkatli olmaları gerekiyor. Anne ve babaların da bu sosyal medya tuzaklarına karşı çocuklarını öğütlemeleri bilgilendirmeleri ve bu bilgisayar ve telefon kullanımını kısıtlamaları ve kontrol altına almaları gerekiyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Medya, Son Dakika

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