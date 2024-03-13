Üzüm'den gündüz esnaf ziyaretleri, akşam gençlik buluşmaları - Son Dakika
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Üzüm'den gündüz esnaf ziyaretleri, akşam gençlik buluşmaları

Üzüm\'den gündüz esnaf ziyaretleri, akşam gençlik buluşmaları

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gündüz esnafları ziyaret etti, akşamda gençlerle buluştu.

13.03.2024 14:05  Güncelleme: 14:10
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gündüz esnafları ziyaret etti, akşamda gençlerle buluştu.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan'ın ikinci gününde de ziyaretlerini sürdürdüler. İl Başkanı Fatih Üzüm ve Başkan Büyükkılıç, kentte bulunan bir AVM'yi ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi ve onlarla keyifli vakit geçirdi. Aynı zamanda burada bulunan kafeleri ziyaret ederek, talep ve önerileri bizzat dinleyen başkanlar, esnaflara ve gençlere desteklerini ilettiler.

Ziyaret ettikleri her işletmede sıcak ve samimi bir ortamda sohbet gerçekleşirken, vatandaşlar İl Başkanı Üzüm'e ve Başkan Büyükkılıç'a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Fatih Üzüm, bu buluşmalar ile gençlerin beklenti ve istekleri doğrudan dinlediklerini, AK Parti'nin yerel düzeydeki çalışmalarına bu anlamda katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, AK Parti, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üzüm'den gündüz esnaf ziyaretleri, akşam gençlik buluşmaları - Son Dakika

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