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Uzundere'den Erzurum'a kayak köprüsü - Son Dakika

Uzundere'den Erzurum'a kayak köprüsü

17.02.2022 13:31
Uzundere'den Erzurum'a kayak köprüsü

Uzundere Kaymakamı Bekir Özen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Vahit Albayrak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz'ın destekleriyle 150 öğrenci gruplar halinde Erzurum'a getirilerek kayak eğitimi almaları sağlanıyor.

Uzundere Kaymakamı Bekir Özen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Vahit Albayrak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz'ın destekleriyle 150 öğrenci gruplar halinde Erzurum'a getirilerek kayak eğitimi almaları sağlanıyor.

Uzundere İlçe Kaymakamı Bekir Özen öncülüğünde 150 öğrenciye Erzurum'da gruplar halinde kayak eğitimi veriliyor. Öğrenciler haftanın dört gönü kayağa geldiği kentte tarihi ve kültürel yerleri de geziyor. Uzundere Kaymakamı Bekir Özen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Vahit Albayrak ile Uzundere İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz'ın destekleriyle ilçe merkezi ile mahallerinde eğitim veren okullardan 150 öğrenci Erzurum'a getirilerek burada kayak eğitimi almaları sağlanıyor. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği projeye Uzundere kaymakamı Bekir Özen de maddi manevi her türlü destek veriyor. Uzundere Kaymakamlığının destekleri ile 170 kilometre yol kat ederek Erzurum'a gelen minik öğrenciler kayak öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezen Uzundereli öğrenciler gruplar halinde kayak ve turistik gezinin tadını çıkarıyorlar. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Kayakla Atlama Kuleleri Acemi Pisti'nde sağladığı imkanlarla kayak öğrenen Uzundereli çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Antrenör Ahmet Aktaş, Uzundereli öğrencilere kayak eğitimi verirken, çalışmaların oldukça keyifli geçtiğini söyledi. - ERZURUM

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Hisarcık, Uzundere, Erzurum, Kayak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uzundere'den Erzurum'a kayak köprüsü - Son Dakika


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