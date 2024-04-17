Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi baharla birlikte ziyaretçilerini mest ediyor - Son Dakika
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Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi baharla birlikte ziyaretçilerini mest ediyor

Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi baharla birlikte ziyaretçilerini mest ediyor

Uluslararası Sakin Kentler Birliği tarafından 'Türkiye'nin 11. Sakin Kenti' seçilen Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi, bahar mevsimiyle birlikte turistlerin ve doğa severlerin ilgi odağı haline geldi. Yenilenen çevresi, yürüyüş yolları, restoran ve serinleten suyuyla binlerce turistin tercih ettiği şelale, eriyen kar sularıyla coşmaya başladı.

17.04.2024 09:42  Güncelleme: 09:47
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Uluslararası Sakin Kentler Birliğince " Türkiye'nin 11. Sakin Kenti" seçilen Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi, baharla birlikte ziyaretçilerini mest ediyor.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz sınırındaki Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi, dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi olma özelliğini taşıyor. Erzurum Valiliği koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi ile Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle çevresi yenilenen Tortum Şelalesi, turistlerin ve doğa severlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Çevresine yapılan yürüyüş yolları, restoran, engelli rampaları, mesire alanları ve serinleten suyuyla yazın binlerce turist tarafından tercih edilen şelale, baharla birlikte eriyen kar sularıyla coşmaya başladı.

Bayramı tatili nedeniyle binlerce insanın ziyaret ettiği Tortum Şelalesi, bugünlerde hız kesmeden ziyaretçilerin misafir ediyor. Şelalenin görünümüne ve doğal güzelliğine hayran kalan insanlar buradan ayrılmakta zorlanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi baharla birlikte ziyaretçilerini mest ediyor - Son Dakika

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