Vali Akbıyık: 15 Temmuz unutulmayacak - Son Dakika
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Vali Akbıyık: 15 Temmuz unutulmayacak

Vali Akbıyık: 15 Temmuz unutulmayacak
14.07.2026 10:34
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, milletin kararlı duruşuyla ihanetin bertaraf edildiğini vurgulayarak, FETÖ'ye karşı kazanılan zaferin ve şehitlerin asla unutulmayacağını belirtti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin milletin kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişimi asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır" dedi.

Vali Akbıyık, mesajında, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve işbirlikçilerine karşı kazandığımız muazzam zaferin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Bizler; esareti reddeden, zincirleri eriten, "Ya İstiklal, ya Ölüm" şiarıyla yaşamış asil bir milletin evlatlarıyız. 15 Temmuz gecesi göğsüne taşıdığı inançla tanklara meydan okuyan, cesaretini bombalara siper eden o sarsılmaz ruh; Çanakkale'yi geçilmez kılan ruhun ta kendisidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran milletimiz, karanlık bir geceyi inanç ve cesaretle aydınlık bir sabaha kavuşturmuştur. Marmaris'imiz, o karanlık gecede ihanete karşı direnişin, kararlılığın ve cesaretin en çetin kalesi olmuştur. Cumhurbaşkanımızın şahsında doğrudan milletin iradesini hedef alan hain suikast timine karşı kahramanlarımız tek yürek halinde sarsılmaz bir duvar örmüştür. Bu mücadelede, Muğla'mızın topraklarını mukaddes kılan şehitlerimiz; Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin kardeşlerimiz, şehadet şerbetini içerek adlarını tarihin kahramanlık sayfalarına yazdırmışlardır. Bizlere düşen en kutsal görev; şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklara, bağımsızlığımıza ve milli irademize ebediyen sahip çıkmaktır. Hain odakların unuttuğu şey şudur: Pranga kabul etmeyen bu topraklarda her zaman irade bizim, zafer bizimdir. Bu anlamlı günde, vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum. 15 Temmuz ruhunu diri tutan, devletimizin ve aziz milletimizin yanında dimdik duran Muğlalı hemşehrilerime ve tüm vatandaşlarımıza en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimi, asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır. Milli birliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Akbıyık: 15 Temmuz unutulmayacak - Son Dakika

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