Vali Akbıyık yaşlılarla yemekte bir araya geldi - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında yaşlılarla yemekte bir araya geldi.

Hakkari Belediye Başkanlığı, yaşlıların daha rahat ve huzurlu bir hayat sürmeleri için hayata geçirilen Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi kapsamında Hakkari Evinde yaşlılar için yemek programı düzenlendi. Yaşlılarla bir araya gelerek onlarla aynı masada yemek yiyen Vali Akbıyık, tüm yaşlılarla birebir ilgilenip sorunlarını dinleyerek ihtiyaçları doğrultusunda talimat verdi.

Vali Akbıyık, valilik ve belediye olarak her zaman yaşlıların yanında olduklarını belirtti.

Vali Akbıyık'ın 'Valilik ve belediye hizmetlerini nasıl buluyorsunuz?' Sorusu üzerine ise yaşlılar hizmetlerde memnun olduklarını belirterek, günlerini kutlayan ve kendilerine ağırladıkları için teşekkürlerini ilettiler. - HAKKARİ