Vali Akbıyık yaşlılarla yemekte bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Akbıyık yaşlılarla yemekte bir araya geldi

22.03.2022 15:19
Vali Akbıyık yaşlılarla yemekte bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında yaşlılarla yemekte bir araya geldi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında yaşlılarla yemekte bir araya geldi.

Hakkari Belediye Başkanlığı, yaşlıların daha rahat ve huzurlu bir hayat sürmeleri için hayata geçirilen Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi kapsamında Hakkari Evinde yaşlılar için yemek programı düzenlendi. Yaşlılarla bir araya gelerek onlarla aynı masada yemek yiyen Vali Akbıyık, tüm yaşlılarla birebir ilgilenip sorunlarını dinleyerek ihtiyaçları doğrultusunda talimat verdi.

Vali Akbıyık, valilik ve belediye olarak her zaman yaşlıların yanında olduklarını belirtti.

Vali Akbıyık'ın 'Valilik ve belediye hizmetlerini nasıl buluyorsunuz?' Sorusu üzerine ise yaşlılar hizmetlerde memnun olduklarını belirterek, günlerini kutlayan ve kendilerine ağırladıkları için teşekkürlerini ilettiler. - HAKKARİ

Vali Akbıyık yaşlılarla yemekte bir araya geldi

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Hakkari Belediye Başkanlığı, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Akbıyık yaşlılarla yemekte bir araya geldi - Son Dakika


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