Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Aksoy mesajında muhtarların devlet ve millet arasında gönül köprüsü olduğunu belirtti. Vali Hüseyin Aksoy, mesajında "Devletimiz ve milletimiz arasında gönül köprüsü, mahalle ve köylerimizde millet iradesinin mihenk taşı olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Vali Aksoy'dan Muhtarlar Günü Mesajı - Son Dakika
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