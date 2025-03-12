Vali Aksoy, şehit aileleri ve gaziler ile iftar yaptı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katılım sağladı.

Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, programa katılım sağladı. Çok sayıda ailenin yer aldığı programda Vali Aksoy, şehit aileleri ve gaziler ile iftarını yaptı. - ESKİŞEHİR