Vali Aydın Baruş Erzurum Kitap Fuarı\'nda yazarlarla tanışıp sohbet etti

Vali Aydın Baruş Erzurum Kitap Fuarı'nda yazarlarla tanışıp sohbet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğu Anadolu Erzurum 8. Kitap Fuarı'nın son gününe katılan Vali Aydın Baruş, Vehip Atalay Kitapsarayı standında Erzurumlu yazarlarla tanışıp sohbet etti. Sohbete Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez de katıldı; program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Doğu Anadolu Erzurum 8. Kitap Fuarı'nın son gününde Vali Aydın Baruş, Erzurumlu yazarlarla bir araya geldi.
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Suat Doğan ile birlikte Vehip Atalay Kitapsarayı standını ziyaret eden Vali Baruş, yazarlar Kadir Sabuncuoğlu, Mehmet Dağıstanlı, Hayati Kerget, Abdurahman Zeynel ve Orhan Bozkurt ile tanıştı. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez'in de katıldığı sohbet, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?