Vali Aydoğdu, Baştürk Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, eski Erzincan Vali Yardımcısı merhum Dede Musa Baştürk'ün vefat eden annesi Yekta Baştürk için aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hamza Aydoğdu, beraberindeki birim amirleriyle birlikte Baştürk ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Merhume Yekta Baştürk'e Allah'tan rahmet dileyen Aydoğdu, çocukları Mustafa Baştürk, Semanur Baştürk ve Öznur Çankaya başta olmak üzere aile fertlerine ve yakınlarına başsağlığı ile sabır temennisinde bulundu.

Ziyarette, merhume için dua edilirken, Vali Aydoğdu aile bireyleriyle bir süre görüşerek acılarını paylaştı. - ERZİNCAN