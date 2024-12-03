Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Baro Başkanı Emre Bölükbaşı'nı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını dileyip çalışmalarında başarılar diledi.
Öte yandan gerçekleşen ziyarette, avukatlık unvanını yeni kazanan Şevval Ezgin'in yemin törenine de katılan Vali Aydoğdu genç avukata başarı dileklerinde bulundu. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Vali Aydoğdu'dan Baro ve Avukat Ziyareti - Son Dakika
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