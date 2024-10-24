Vali Aydoğdu\'dan Taziye Ziyareti

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresi birim müdürlerinden Mahmut Güneş'e, abisi İbrahim Güneş'in vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Aydoğdu, merhuma Allah'tan rahmet dileyerek, Güneş ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. "Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi. - ERZİNCAN