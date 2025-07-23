Vali Aydoğdu, Köy Muhtarlarıyla Sorunları Değerlendirdi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, köy muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi. Vali Aydoğdu, mahalle ve köylerdeki sorunları muhtarlardan dinleyerek, çözüm yollarını değerlendirdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda köy muhtarları ile geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda köy muhtarı katıldı.

Toplantıda muhtarlar, bölgelerindeki sorunları ve vatandaşların taleplerini aktardı. Vali Aydoğdu, iletilen talepleri not alarak, çözüm odaklı çalışma anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Toplantıda, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için ilgili kurum temsilcileri ile birlikte yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Vali Aydoğdu, makamların millete hizmet etmek için verildiğini vurgulayarak, "Bu makamlar, milletin gönlüne girmeyenlerin oturmaması gereken yerlerdir. Yine kendilerinin sık sık ifade ettiği gibi, devletin kapısı milletin kalbine açılır. Biz de bu anlayışla, her gün o kapıyı biraz daha aralamak için buradayız. Bize verilen bu makamlar, gösteriş yapmak, makam odalarımızdan çıkmamak ya da insanlara tepeden bakmak için tevdi edilmedi. Bu makamlar, millete hizmet etmek için verildi. Bu şehirde yaşayan bütün vatandaşları kucaklamak, dertleriyle hemdert olmak ve onların sorunlarına çözüm bulmak, hepimizin boynunun borcudur.

Bizim olduğumuz yerde kibir olmamalıdır. Üstten bakmak, insanları kırmak, incitmek olmamalıdır. Çünkü biz, milletin iradesiyle o koltuklarda oturuyoruz. O koltuk, vatandaşın duası kadar kıymetli, bedduası kadar da ağır bir sorumluluk taşır. İnsanın kalbine girmeden beynine hükmedemezsiniz. Bu anlayış bizim yönetim tarzımızın özüdür. Gönülleri kazanmadıktan sonra asfalt dökmenin de, bina yapmanın da bir anlamı yoktur. Biz biliyoruz ki bir şehir, yollarıyla olduğu kadar gönüllerle de güzelleşir. Unutulmamalıdır ki bir yerde bulunmaktan çok, gönüllerde yer almak önemlidir. Gösterişte değil, tevazuda bereket vardır. Kurumları büyüten binalar değil, içindeki yüreklerdir" dedi.

Muhtarların mahallelerin gözü, kulağı ve vicdanı olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, "Bu şehri birlikte omuzluyoruz. İnsanları ve insanlığı kucaklayarak çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, millete tepeden bakan değil, tevazu ile hizmet eden yöneticilere ihtiyacımız var" diye konuştu.

Toplantı sonunda Vali Aydoğdu, köy muhtarlarının sorunlarının hızlıca çözüme kavuşturulması için birim amirlerine talimat verdi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı sona erdi. - ERZİNCAN