Vali Aydoğdu Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında Otlukbeli Kaymakamı İbrahim Gökçe, birim amirleri ve Otlukbeli ilçesindeki mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla muhtarlar toplantısı yapıldı.

Muhtarların yol, içme ve sulama suyu, kanalizasyon, elektrik, internet gibi köy ve mahalleleri ile ilgili istek ve sorunlarını dinleyen Vali Aydoğdu; belirtilen sorunların çözümü ve isteklerin yerine getirilmesi hususunda ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi.

Toplantıya katılımlarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür eden Vali Aydoğdu, "Muhtarlarımız devletimizin uç beyleridir. Sizlerin önerileri bizler için çok önemli. Mahallelerinize ve köylerinize hizmet yolunda sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi. - ERZİNCAN