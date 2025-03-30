Vali Aydoğdu, Yol Kontrol Noktalarında Sürücülere Şeker İkram Etti - Son Dakika
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Vali Aydoğdu, Yol Kontrol Noktalarında Sürücülere Şeker İkram Etti

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yol kontrol noktalarını ziyaret ederek sürücülere şeker ikramında bulundu. Güvenlik önlemlerini yerinde inceleyen Vali Aydoğdu, bayram süresince vatandaşların huzur içinde seyahat edebilmeleri için alınan tedbirleri değerlendirdi.

30.03.2025 07:16  Güncelleme: 07:19
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Vali Aydoğdu, yol kontrol noktalarını ziyaret edip sürücülere şeker ikram etti

ERZİNCAN - Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yol kontrol noktalarını ziyaret ederek sürücülere şeker ikramında bulundu.

Vali Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait yol kontrol noktalarını ziyaret etti. Yol kontrol noktalarındaki güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi alan Aydoğdu, vatandaşların bayram süresince huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri için alınan tedbirleri yerinde inceledi. Denetimde sürücü ve yolculara şeker ikramında da bulunan ve bayramlarını kutlayan Vali Aydoğdu'ya, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aydoğdu, Yol Kontrol Noktalarında Sürücülere Şeker İkram Etti - Son Dakika

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