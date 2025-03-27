Vali Aygöl\'den Polislerle Sahur Ziyareti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği'nde görev yapan polislerle sahur yaptı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve emniyet amirlerinin de katıldığı programda Vali Aygöl, polislerle sohbet ederek onların özverili çalışmalarına vurgu yaptı. Gecesini gündüzüne katarak halkın güvenliği için çalışan tüm emniyet güçlerimize şükranlarımı sundu. Görev başındaki polisler, bu anlamlı ziyaret ve sahur programı için Vali Aygöl'e teşekkür etti. Gece, yapılan dualarla sona erdi. - BİLECİK