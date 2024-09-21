Vali Aygöl, Müftü Dilek'e Hayırlı Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Vali Aygöl, Müftü Dilek'e Hayırlı Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi

Vali Aygöl, Müftü Dilek\'e Hayırlı Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yeni İl Müftüsü Ahmet Dilek ile bir araya gelerek başarılar diledi.

21.09.2024 12:36
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, geçtiğiniz günlerde Bilecik İl Müftlüğü görevine başlayana Ahmet Dilek ile bir araya geldi.

Şırnak İl Müftülüğü görevindeyken geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İl Müftüleri Kararnamesiyle Bilecik İl Müftüsü olarak atanan Ahmet Dilek'e Bilecik Valisi Şefik Aygöl hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Aygöl, Müftü Dilek'e yeni görevinde başarılar dileyerek, kentte yapılacka olan çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yaptılar. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aygöl, Müftü Dilek'e Hayırlı Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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