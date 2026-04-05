Vali Ayyıldız: "Bu ulu şehir, yalnızca bir beldenin kazanımı değil, tarihi bir dönüm noktasıdır"

05.04.2026 18:55
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, "Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümünü idrak etmenin derin onurunu, haklı gururunu ve anlamlı heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 1326 yılında Orhan Gazi'nin liderliğinde fethedilen bu ulu şehir, yalnızca bir beldenin kazanımı değil, aynı zamanda bir medeniyetin inşa edildiği, yüksek bir idealin hayat bulduğu tarihi bir dönüm noktasıdır" dedi.

Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Bursa'nın, asırlar boyunca adaletin, hikmetin ve hoşgörünün hakim olduğu, devlet aklının ve medeniyet tasavvurunun şekillendiği mühim bir merkez olduğunu belirten Bursa Valisi Erol Ayyıldız, "Bu şehirde vücut bulan her eser ve yaşatılan her değer, ecdadımızın köklü inancının ve insanlığa rehber olma ülküsünün güçlü tezahürlerinden biridir. Yedi asırlık köklü geçmişi boyunca Bursa; ilmin, irfanın, ticaretin ve sanatın buluştuğu bir cazibe merkezi olmuş, İpek Yolu'nun kalbinde yer alarak kültürleri ve gönülleri birbirine bağlayan önemli bir köprü vazifesi görmüştür. Bu kadim birikim, bugün de bizlere istikamet çizen en kıymetli miraslardan biridir. Bursa, Osman Gazi'nin ufkunu, Şeyh Edebali'nin duasını; Emir Sultan, Üftade Hazretleri ve İsmail Hakkı Bursevi başta olmak üzere nice alim ve gönül insanının irfanını içinde barındıran bir şehirdir. Bu şehir, maddi varlığının ötesinde, köklü bir ruhun, sarsılmaz bir inancın ve derin bir medeniyet anlayışının vücut bulmuş halidir. Aynı zamanda, asırlardır süregelen manevi iklimiyle mümtaz bir değer taşımaktadır" dedi.

Vali Ayyıldız konuşmasında şu cümlelere de yer verdi;

"700. yıl vesilesiyle, bu büyük mirasın taşıyıcıları olmanın sorumluluğunu bir kez daha derinden hissediyor; ecdadımızdan devraldığımız bu emaneti aynı bilinç ve hassasiyetle geleceğe aktarma kararlılığımızı ifade ediyoruz. Bugün bizlere düşen görev, bu aziz şehri tarihine yakışır bir anlayışla korumak, sahip olduğu değerleri yaşatmak ve her yönüyle daha ileriye taşımaktır. Bu anlamlı yıl dönümünde, başta Osman Gazi ve Orhan Gazi olmak üzere fethin tüm mimarlarını; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz ecdadımızı ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

Advertisement
