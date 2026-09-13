Vali Baruş Çat'ta eğitim ve kamu hizmetleri için talimat verdi - Son Dakika
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Vali Baruş Çat'ta eğitim ve kamu hizmetleri için talimat verdi

Vali Baruş Çat\'ta eğitim ve kamu hizmetleri için talimat verdi
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Vali Aydın Baruş, Çat ilçesine ziyarette bulunarak Kaymakam Erkan Şahin'den ilçenin genel durumu ve yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldı. Baruş, yeni eğitim-öğretim yılının sorunsuz geçirilmesi ve taşımalı eğitimde öğrenci ulaşımının sağlıklı yürütülmesi talimatını verdi.

Vali Aydın Baruş, Çat ilçesine ziyarette bulundu. Çat Kaymakamı Erkan Şahin ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Vali Baruş, ilçe programına Kaymakamlık ziyaretiyle başladı.

Çat Kaymakamı Erkan Şahin'den ilçenin genel durumu, kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin brifing alan Vali Baruş, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Erkan Şahin, toplam 14 bin 15 nüfusa sahip Çat ilçesinde tarım ve hayvancılığın önemli bir ekonomik faaliyet alanı olduğunu belirterek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Vali Baruş'a bilgi verdi. Vali Baruş ise yeni eğitim-öğretim yılının sorunsuz bir şekilde geçirilmesi, taşımalı eğitim kapsamında öğrencilerin ulaşımının sağlıklı şekilde yürütülmesi ve öğrenci devam-devamsızlık durumlarının düzenli olarak takip edilmesi konularında gerekli çalışmaların titizlikle yürütülmesi talimatında bulundu.

Vali Baruş, eğitim, sağlık, güvenlik, altyapı ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri başta olmak üzere ilçenin gelişimine yönelik çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesi talimatını verdi.

Vali Aydın Baruş, Çat ilçesindeki programı kapsamında Çat Merkez Kız Kur'an Kursu ile Parmaksız Erkek Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Hafızlık eğitimi alan gençlerle bir süre sohbet eden Vali Baruş, öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı ve kendilerine başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Baruş Çat'ta eğitim ve kamu hizmetleri için talimat verdi - Son Dakika

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