Vali Baruş, Şenkaya'da Şehit ve Jandarma Ziyaretleri - Son Dakika
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Vali Baruş, Şenkaya'da Şehit ve Jandarma Ziyaretleri

Vali Baruş, Şenkaya\'da Şehit ve Jandarma Ziyaretleri
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Şenkaya'da şehit Oğuzhan Yaşar için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı, kabri ziyaret edip dua etti. Ardından Kömürlü Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek personelle görüştü ve başarı dileklerini iletti.

Vali Aydın Baruş, Erzurum'a bağlı Şenkaya ilçesinde gerçekleştirdiği program kapsamında, 15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Programın ardından Şehid Oğuzhan Yaşar'ın kabrini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, dua ederek aziz şehidi rahmet ve minnetle yad etti. Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi.

Vali Aydın Baruş, daha sonra Şenkaya ilçesindeki programı kapsamında Kömürlü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Karakolda görevli personelle bir araya gelen Vali Aydın Baruş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak görevlerinde başarılar diledi. Vali Baruş, vatanın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan jandarma teşkilatına teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Baruş, Şenkaya'da Şehit ve Jandarma Ziyaretleri - Son Dakika

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