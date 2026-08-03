Vali Baruş, Şenkaya\'da Şehit ve Jandarma Ziyaretleri

Vali Aydın Baruş, Erzurum'a bağlı Şenkaya ilçesinde gerçekleştirdiği program kapsamında, 15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Programın ardından Şehid Oğuzhan Yaşar'ın kabrini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, dua ederek aziz şehidi rahmet ve minnetle yad etti. Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi.

Vali Aydın Baruş, daha sonra Şenkaya ilçesindeki programı kapsamında Kömürlü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Karakolda görevli personelle bir araya gelen Vali Aydın Baruş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak görevlerinde başarılar diledi. Vali Baruş, vatanın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan jandarma teşkilatına teşekkür etti.