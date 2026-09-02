Vali Baruş, şehitler adına yapılan taziye evini inceledi - Son Dakika
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Vali Baruş, şehitler adına yapılan taziye evini inceledi

Vali Baruş, şehitler adına yapılan taziye evini inceledi
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Olur ilçesinde şehitler Yusuf Aydemir, Tunay Aydemir ve Turgut Akyüz adına yaptırılan taziye evi ve misafirhanenin inşaatını yerinde inceledi; projenin vefa örneği olduğunu belirtti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Olur ilçesinde yapımı tamamlanan ve şehitlerin adını taşıyan taziye evi ile misafirhane inşaatında incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Olur ilçesinde vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla inşa edilen anlamlı projeyi yerinde inceledi. Vali Baruş; Şehit Yusuf Aydemir, Şehit Tunay Aydemir ve Şehit Turgut Akyüz adına yaptırılan Taziye Evi ve Misafirhane inşaat alanını incelyerek çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Projenin ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydın Baruş, şehitlerin isimlerinin bu tür kalıcı eserlerle yaşatılmasının büyük bir vefa örneği olduğunu vurguladı. İncelemelerin ardından yetkililere teşekkür eden Vali Baruş, tesisin ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Baruş, şehitler adına yapılan taziye evini inceledi - Son Dakika

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