Vali Baruş, Yakutiye Kaymakamlığını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Baruş, Yakutiye Kaymakamlığını Ziyaret Etti

Vali Baruş, Yakutiye Kaymakamlığını Ziyaret Etti
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Vali Aydın Baruş, Yakutiye Kaymakamlığı ve Aşevini ziyaret ederek hizmetleri inceledi.

Vali Aydın Baruş, Yakutiye Kaymakamlığını ziyaret etti.

Yakutiye Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Baruş, Kaymakamlıkta yürütülen çalışmalar ve ilçedeki kamu hizmetleri hakkında Kaymakam Doğan'dan brifing aldı. Ziyarette ilçenin genel durumu, devam eden çalışmalar ve kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu

Vali Aydın Baruş, Yakutiye Kaymakamlığı ziyaretinin ardından Yakutiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Aşevini ziyaret etti. Aşevinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Baruş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan hizmetleri yerinde inceleyerek çalışmaların işleyişi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneği olan Aşevinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA

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