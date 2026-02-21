Vali Bozkurt Öğrencilerle İftar Yaptı

Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi. "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında gerçekleşen programda hem okulun üretim alanları ziyaret edildi hem de öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı iftar sofrasında oruçlar açıldı.

Program öncesinde okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü bünyesindeki endüstriyel ekmek üretim tesisini gezen Vali Bozkurt ve beraberindekiler, öğretmenler eşliğinde üretim yapan öğrencilerden bilgi aldı. Günlük 10 bin ekmek üretim kapasitesine sahip tesiste öğrencilerin hem eğitim aldığı hem de üretime katkı sunduğu belirtildi.

İftar programında konuşan Bozkurt, okulda 24 derslikte 221 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade ederek, "Öğrencilerimiz mesleki eğitim anlamında çok farklı branşlarda hem teorik hem uygulamalı çalışmalarla önemli işler yapıyor. Sadece akademik başarı değil, mesleki donanım açısından da güçlü bir tablo var" dedi.

Öğrencilerin kendi emekleriyle hazırladığı iftar sofrasına ilçe protokolüyle birlikte davet edildiklerini belirten Bozkurt, bu davetten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Deprem felaketinin ardından Eleşkirt'teki öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan ekmeklerin deprem bölgesine ulaştırıldığını da hatırlatan Bozkurt, "Aldığım bilgilere göre 36 binden fazla ekmek deprem bölgesine gönderildi. Bu, ilçemiz ve ilimiz adına büyük bir özveri örneğidir. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bozkurt ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında okulda geri dönüşüm temelli bir uygulama restoranının hayata geçirildiğini belirtti. Restoranda israfın önüne geçildiğini ve tüm atıkların geri dönüşüme kazandırıldığını vurgulayan Bozkurt, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre anlayışının eğitimle birlikte güçlendiğini kaydetti. - AĞRI