Vali Bozkurt Öğrencilerle İftar Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Bozkurt Öğrencilerle İftar Yaptı

Vali Bozkurt Öğrencilerle İftar Yaptı
21.02.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi. "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında gerçekleşen programda hem okulun üretim alanları ziyaret edildi hem de öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı iftar sofrasında oruçlar açıldı.

Program öncesinde okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü bünyesindeki endüstriyel ekmek üretim tesisini gezen Vali Bozkurt ve beraberindekiler, öğretmenler eşliğinde üretim yapan öğrencilerden bilgi aldı. Günlük 10 bin ekmek üretim kapasitesine sahip tesiste öğrencilerin hem eğitim aldığı hem de üretime katkı sunduğu belirtildi.

İftar programında konuşan Bozkurt, okulda 24 derslikte 221 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade ederek, "Öğrencilerimiz mesleki eğitim anlamında çok farklı branşlarda hem teorik hem uygulamalı çalışmalarla önemli işler yapıyor. Sadece akademik başarı değil, mesleki donanım açısından da güçlü bir tablo var" dedi.

Öğrencilerin kendi emekleriyle hazırladığı iftar sofrasına ilçe protokolüyle birlikte davet edildiklerini belirten Bozkurt, bu davetten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Deprem felaketinin ardından Eleşkirt'teki öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan ekmeklerin deprem bölgesine ulaştırıldığını da hatırlatan Bozkurt, "Aldığım bilgilere göre 36 binden fazla ekmek deprem bölgesine gönderildi. Bu, ilçemiz ve ilimiz adına büyük bir özveri örneğidir. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bozkurt ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında okulda geri dönüşüm temelli bir uygulama restoranının hayata geçirildiğini belirtti. Restoranda israfın önüne geçildiğini ve tüm atıkların geri dönüşüme kazandırıldığını vurgulayan Bozkurt, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre anlayışının eğitimle birlikte güçlendiğini kaydetti. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Eleşkirt, Bozkurt, İftar, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Bozkurt Öğrencilerle İftar Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremin ipuçları sudaymış Radon gazı yeni felaketin habercisi mi Depremin ipuçları sudaymış! Radon gazı yeni felaketin habercisi mi?
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
Hamsinin tahtını devirdi İşte sofralarda en çok yenen balık Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı "Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Süper Lig’de 23. hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de 23. hafta hakemleri belli oldu

10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 11:12:21. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Bozkurt Öğrencilerle İftar Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.