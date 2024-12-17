Vali Çalgan: "Devletimiz kimsesizlerin, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin daima yanındadır" - Son Dakika
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Yerel

Vali Çalgan: "Devletimiz kimsesizlerin, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin daima yanındadır"

Vali Çalgan: "Devletimiz kimsesizlerin, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin daima yanındadır"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret eden Çorum Valisi Ali Çalgan, "Toplumun ihtiyaç sahibi her bir ferdine ulaşarak etkin sosyal hizmet sunumu sağlamak adına kurum bünyesinde yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz.

17.12.2024 10:22
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret eden Çorum Valisi Ali Çalgan, "Toplumun ihtiyaç sahibi her bir ferdine ulaşarak etkin sosyal hizmet sunumu sağlamak adına kurum bünyesinde yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Devletimiz kimsesizlerin, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin daima yanındadır" dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı. Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve merkez ile ilçelerdeki kurum yöneticileri hazır bulundu. Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, kurum tarafından yürütülen faaliyetler hakkında Vali Ali Çalgan'a kapsamlı brifing sundu.

Sosyal devlet anlayışını halkımıza en güzel şekilde yansıtan kurumların başında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün geldiğini belirten Vali Çalgan, "İl Müdürlüğü, kimsesiz çocuklarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize, şehit ailelerimize, gazilerimize ve ihtiyaç sahibi herkese çeşitli alanlarda hizmet vermektedir. Bu açıdan kurumumuzun yaptığı çalışmaları önemsiyoruz. Toplumun ihtiyaç sahibi her bir ferdine ulaşarak etkin sosyal hizmet sunumu sağlamak adına kurum bünyesinde yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Devletimiz kimsesizlerin, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin daima yanındadır" dedi.

Özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür eden Vali Çalgan, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ali Çalgan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çalgan: 'Devletimiz kimsesizlerin, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin daima yanındadır' - Son Dakika

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