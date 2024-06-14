Vali Canbolat: "Jandarma, milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmuştur" - Son Dakika
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Yerel

Vali Canbolat: "Jandarma, milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmuştur"

Jandarmanın vatandaşın huzuru ve güveni için çalıştığına dikkat çeken Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Jandarma, çalışmalarıyla milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır" dedi.

14.06.2024 10:25
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Jandarmanın vatandaşın huzuru ve güveni için çalıştığına dikkat çeken Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Jandarma, çalışmalarıyla milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Türk jandarma teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında jandarmanın önemine dikkat çeken Vali Canbolat; "Ülkemizin ve milletimizin huzurunun, can ve mal güvenliğinin sağlanmasında zaman mefhumu gözetmeksizin görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 185. Kuruluş yıldönümünü gururla kutlamaktayız. Kurulduğu günden bu yana, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla halkımızın mutluluğu için gece-gündüz demeden çalışarak onurlu bir görevi ifa eden Jandarma Teşkilatı mensuplarımızın suç ve suçlu ile mücadelede gösterdiği üstün başarı ile toplum olarak huzur ve güven içindeyiz. Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisi, teknolojik donanımı ve iyi eğitimli personeli, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla düşmana korku salmaya devam etmektedir. Hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlılık göstererek vatandaş odaklı kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmektedir. Doğal hayat ve yaban hayatlarının korunması konusundaki çalışmalarıyla da milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Aydın İl Jandarma Komutanlığı personelimiz devletimizle vatandaşlarımız arasındaki diyaloğun en önemli basamaklarından birini oluşturma bilinciyle 'Vatandaş Odaklı Kamu Hizmetini' yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında bugüne kadar hiçbir tehdide boyun eğmeden görevini yerine getiren kahraman jandarmamızın bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Jandarma Teşkilatımızın 185. kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevleri başında şehit olanları rahmetle; gazi ve emeklileri minnetle anarken Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Canbolat: 'Jandarma, milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmuştur' - Son Dakika

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