Vali Canbolat: "Kimsesizlerin tebessümüyle bayramlarımızı aydınlatmalıyız"

Tüm Aydınlıların bayramını kutlayan Vali Yakup Canbolat; "Bayramın sevincini, evlerden evlere taşımalıyız, kimsesizlerin tebessümüyle bayramlarımızı aydınlatmalıyız" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bayramların paylaşımın, birlik ve beraberliğin yaşandığı özel günler olduğunu ifade eden Vali Canbolat, mesajında "Milli birlik ve beraberliğin pekiştiği, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı, milli ve manevi duyguların çağladığı bir Kurban Bayramı'nı daha hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar birleştirici ve bütünleştirici özelliği ile toplumsal hayatımızda önemli iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı müstesna günlerimizdir. Kurban Bayramı barışın, birliğin, yoksula, kimsesize umut olmanın bayramıdır. Bu müstesna günleri, eş, dost ve akrabalarımızla yaşamak, yardıma muhtaç ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın yanında olmak, inancımızın ve kültürümüzün bir gereğidir. Bayramın sevincini, coşkusunu içimizde hissederek onun muştusunu gönüllerden gönüllere, evlerden evlere taşımalıyız. Evlerimizde çocuklarımızı bayramın coşkusuyla tanıştırmalı, yaralı yürekleri onarmalı, yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüyle bayramlarımızı aydınlatmalıyız" ifadelerine yer verdi.

"Gerekli önlemlerimiz alındı"

Bayram süreci boyunca ilgili kurum ve kuruluşlarca tüm önlemlerin alındığını sözlerine ekleyen Vali Canbolat; "Valilik olarak vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli önlemlerin alındığını hatırlatarak bayram sevincimizin bir hüzne dönüşmemesi için, tüm vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Bayram vesileyle eşsiz fedakarlıklarını hiçbir zaman unutamayacağımız aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, değerli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum. Kutsal Hac farizasını yerine getiren vatandaşlarımızın haclarının kabul olmasını ve sağ salim ülkemize dönmelerini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Aydınlı hemşerilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini, milletimiz ve insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN