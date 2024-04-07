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Vali çelik: "45 öğrencimizi İstanbul'a gezi ve maça göndereceğiz"

HAKKARİ - Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova'da öğrencilerle bir araya geldiği iftar programında; 45 öğrencinin İstanbul'a gezi ve maça göndereceklerini belirtti.

Ramazan ayı boyunca Hakkari ve ilçelerini gezen Vali Çelik, öğrencilerle bir araya gelerek sorunlarını yerinde tek tek dinliyor. Yüksekova'da faaliyet gösteren Hacı Ahmet Çalış Yatılı Hafızlık Kur'an kursunda katılanlarla iftar yapan Vali Çelik, daha sonra öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Burada .öğrencilerle sohbet eden Vali Çelik, "Çocuklarımızın bugün iftar daveti üzerine Kur'an kursumuza geldik. Çocuklarla iftar yemeğinden sonra çok güzel sohbet etme imkanı buldum. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Hepsinin gözünde, yüreğinde güzellik var. İnşallah onlar hep bizim yarınlarımızın umutları olacaklar. Ülkemizin, Yüksekova'mızın güzelliklerle buluşmasına vesile olacaklar. İyilikleri, güzellikleri hepimize enerji verdi. Bu enerjilerini devam etmeleri için mayısın sonunda onları hep beraber İstanbul'a göndereceğiz. Bir gezi yapacaklar. Birde imkan olursa, onların istedikleri futbol kulübünü denk getirebilirsek maçlarına göndereceğiz" dedi.