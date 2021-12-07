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Vali Çelik: "Tüm kamu kurumları, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda görevlidir" - Son Dakika

Vali Çelik: "Tüm kamu kurumları, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda görevlidir"

07.12.2021 12:28
Vali Çelik: "Tüm kamu kurumları, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda görevlidir"

Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında masabaşı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında masabaşı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen tatbikatta, şehir merkezinde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından yapılacak çalışmalar planlandı.

Kütahya'da meydana gelebilecek olası bir deprem sonrası yapılacak çalışmaların gözden geçirildiği masabaşı tatbikatı Vali Ali Çelik'in başkanlığında, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

Senaryo gereği şehir merkezinde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremi Vali Ali Çelik yönetti. Depremin ardından yapılacak müdahale sürecinin planlandığı ve AYDES'in kullanıldığı tatbikatta ana çözüm ortakları ile çalışma gruplarının sorumlulukları ve yapılacak çalışmalar gözden geçirildi.

" AFAD'a tek tuşla ulaşmak mümkün"

Kütahya'nın birinci derece deprem bölgesinde olduğunun altını çizen Vali Ali Çelik, önleyici tedbirler kapsamında yapı stokunun güçlendirilmesi, depreme dayanıklı binalar inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Deprem sonrası müdahale sürecinde kurumlar arası iş birliği, uyum ve koordinasyon vurgusu yapan Vali Çelik, "Tüm kamu kurumları Türkiye Afet Müdahale Planı'nda görevli. Bu konuda herkes sorumluluklarının farkında varmalı, çalışma gruplarındaki herkes bu farkındalığı sağlamalı" dedi.

Vali Çelik, olası afetlere karşı her seçeneğin tüm detaylarıyla ele alınarak alternatif çalışma planları oluşturulması talimatını verdi.

Vatandaşların afet ve deprem anında yardım ekiplerine cep telefonu üzerinden ulaşmasını sağlayan "AFAD Acil" mobil uygulaması hakkında da bilgiler veren Vali Ali Çelik, uygulamayı herkesin telefonuna indirmesini istedi.

TAMP Kütahya eylem planı kapsamında hazırlanan tatbikata Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Dr. Halil İbrahim Ertekin, Aydın Börü, Hasan Erkal, AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun, 26 çalışma grubunun sorumlu ve yöneticileri, AYDES sorumluları ile Kütahya Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı. - KÜTAHYA

Vali Çelik: Tüm kamu kurumları, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda görevlidir
Vali Çelik: Tüm kamu kurumları, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda görevlidir

Kütahya, Türkiye, Deprem, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çelik: 'Tüm kamu kurumları, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda görevlidir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Çelik: "Tüm kamu kurumları, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda görevlidir" - Son Dakika
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