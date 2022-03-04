Vali Çiçek'ten elektrik kesintilerine ilişkin açıklama - Son Dakika
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Vali Çiçek'ten elektrik kesintilerine ilişkin açıklama

04.03.2022 12:36
Vali Çiçek'ten elektrik kesintilerine ilişkin açıklama

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, olumsuz hava şartlarından dolayı kent genelinde yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yaprak, "Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye bağlı 70 ekip, 70 araç ve 145 personel dün geceden itibaren sahada görev yapıyor" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, olumsuz hava şartlarından dolayı kent genelinde yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yaprak, "Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye bağlı 70 ekip, 70 araç ve 145 personel dün geceden itibaren sahada görev yapıyor" dedi.

Vali Çiçek, önceki geceden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası kentin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Vali Çiçek açıklamasında, "İlimiz genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle şehrimizin bazı noktalarında kısmı elektrik kesintileri yaşanmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (OEDAŞ) bağlı 70 ekip, 70 araç ve 145 personel dün geceden itibaren sahada görev yapmakta ve yaşanan arızalara takip ederek, en hızlı şekilde müdahale için çalışmalarını sürdürmektedir. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız 186 çözüm merkezi ile OEDAŞ 186 mobil uygulaması üzerinden yetkililere ulaşarak çözüm isteyebilirler. Sabır ve anlayışları için tüm vatandaşlara teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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