Vali Çiçekli\'den 13 Yaşındaki Selen\'e Destek

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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, babasının iş yerinde karşılaştığı 13 yaşındaki Selen Biçer ve ailesini valilik makamında kabul ederek misafir etti.

Vali Çilekli, hafta sonu esnaf ziyaretleri sırasında babasının iş yerinde karşılaştığı 13 yaşındaki Selen Biçer ile eğitim hedefleri ve geleceğe dair planları üzerine bir süre sohbet etti. Vali Çiçekli, sorduğu matematik sorularına doğru cevap veren Selen'i ailesi ile birlikte valilik makamına davet etti. Sözünü yerine getiren Vali Çiçekli, bugün Selen ve ailesini valilikte makamında ağırladı. Selen'i azmi ve kararlılığı için tebrik ederek ödüllendiren Vali Mehmet Fatih Çiçekli, eğitim hayatında başarılarının devamını diledi.

Selen'in anne ve babası Sırma ve Sinan Biçer ise Vali Mehmet Fatih Çiçekli'nin desteğinin Selen'e büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, Vali Çiçekli'ye göstermiş olduğu misafirperverlik ve destekleri için teşekkür etti. - KARAMAN