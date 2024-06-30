Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Dumlu Baba Suyu'nun kaynağı bölgede incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Dumlu Baba Suyu'nun kaynağı bölgede incelemelerde bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Dumlu Baba Suyu\'nun kaynağı bölgede incelemelerde bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Dumlu Baba Suyu'nun kaynağı olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, bölgede bulunan göçerleri ziyaret ederek eksikliklerin giderileceğini söyledi. Ayrıca, Dumlubaba 1 ve Dumlubaba 2 Şehitliği'ne geçerek şehitlerin kabirleri başında dua etti.

30.06.2024 09:18  Güncelleme: 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yukarı Fırat Havzası mevkiinde bulunan, Dumlu Baba Suyu'nun kaynağı olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Bölgede bulunan göçerleri de ziyaret eden Vali Çiftçi, her türlü eksikliklerin giderilmesi konusunda gereğinin yapılacağını söyledi. Çocuklara oyuncak ve kitap dağıtan Vali Çiftçi, ardından Erzurum Valiliği tarafında çevre düzenlemesi yapılarak gün yüzüne çıkarılan Dumlubaba 1 ve Dumlubaba 2 Şehitliği'ne geçti. 3 bin metre yükseklikte bulunan Aziz şehitlerimizin kabirleri başında dua eden Vali Mustafa Çiftçi, "Vatan toprağının her karışının şehit kanıyla sulandığının en büyük kanıtını görmekteyiz" dedi.

Vali Mustafa Çiftçi'ye, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, kurum müdürleri ve çevre mahallelerin muhtarları eşlik etti - ERZURUM

Kaynak: İHA

Mustafa Çiftçi, Erzurum, Dumlu, Baba, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Dumlu Baba Suyu'nun kaynağı bölgede incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:23 Fransa’daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor Fransa'daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi! Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 22:11:08. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Dumlu Baba Suyu'nun kaynağı bölgede incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement