Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Dumlu Baba Suyu\'nun kaynağı bölgede incelemelerde bulundu

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yukarı Fırat Havzası mevkiinde bulunan, Dumlu Baba Suyu'nun kaynağı olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Bölgede bulunan göçerleri de ziyaret eden Vali Çiftçi, her türlü eksikliklerin giderilmesi konusunda gereğinin yapılacağını söyledi. Çocuklara oyuncak ve kitap dağıtan Vali Çiftçi, ardından Erzurum Valiliği tarafında çevre düzenlemesi yapılarak gün yüzüne çıkarılan Dumlubaba 1 ve Dumlubaba 2 Şehitliği'ne geçti. 3 bin metre yükseklikte bulunan Aziz şehitlerimizin kabirleri başında dua eden Vali Mustafa Çiftçi, "Vatan toprağının her karışının şehit kanıyla sulandığının en büyük kanıtını görmekteyiz" dedi.

Vali Mustafa Çiftçi'ye, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, kurum müdürleri ve çevre mahallelerin muhtarları eşlik etti - ERZURUM