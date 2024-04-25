Vali Çiftçi, Oltu'da Esnafın Dertlerini Dinledi - Son Dakika
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Vali Çiftçi, Oltu'da Esnafın Dertlerini Dinledi

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki dükkanları ziyaret ederek esnafın çay ikramını geri çevirmedi ve esnaf ile sohbet etti. Vali Çiftçi, esnaftan gelen talepleri ilgili makamlara ileterek çözüm sürecini başlattı. Oltu Doğutaş Sanayi Sitesi Başkanı Ahmet Macit, Vali Çiftçi'ye esnafın sorunlarına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

25.04.2024 09:34
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Vali Çiftçi esnafın derdini dinledi

ERZURUM - Oltu ilçesinde sanayi sitesindeki dükkanlarda incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, esnafın çay ikramını geri çevirmedi ve esnaf ile sohbet etti.

Sanayi sitesindeki dükkanlarda incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, esnafın çay ikramını geri çevirmeyerek esnaf ile sohbet etti. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, esnaftan gelen taleplerden uygun olanların sonuca ulaştırılması hususunda ilgili makamlara gerekli talimatlarda bulundu.

Oltu Doğutaş Sanayi Sitesi Başkanı Ahmet Macit, "Sanayi esnafının sorunları ile yakından ilgilenen Vali Çiftçi'ye teşekkür ederiz. Kendisine arz ettiğimiz konuların takipçisi olacağını ifade etti" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Çiftçi, Oltu'da Esnafın Dertlerini Dinledi - Son Dakika

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