Vali Çuhadar, yaralı askere geçmiş olsun dileklerinde bulundu - Son Dakika
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Vali Çuhadar, yaralı askere geçmiş olsun dileklerinde bulundu

02.06.2022 16:34
Vali Çuhadar, yaralı askere geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Suriye'de yaralanarak Adıyaman'da tedavi altına alınan yaralı askeri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Suriye'de yaralanarak Adıyaman'da tedavi altına alınan yaralı askeri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar, Suriye'de görev yaptığı esnada bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topu saldırısı sonucu yaralanan ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi amacıyla getirilen Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Sertan Cintosun'u hastanede ziyaret etti. Yaralı askere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Çuhadar, Cintosun'un sağlık durumuyla ilgili hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan'dan bilgi aldı. - ADIYAMAN

Vali Çuhadar, yaralı askere geçmiş olsun dileklerinde bulundu
Vali Çuhadar, yaralı askere geçmiş olsun dileklerinde bulundu

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Kaynak: İHA

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Suriye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çuhadar, yaralı askere geçmiş olsun dileklerinde bulundu - Son Dakika


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