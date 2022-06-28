Vali Dağlı: "Bağımlılıkla mücadele hepimizin görevi"

Din görevlilerine 'Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Semineri'

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, din görevlilerine yönelik düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Semineri'nde yaptığı konuşmada, "Bağımlılıkla mücadele sadece emniyetin görevi değil, bu görev hepimize düşüyor" dedi.

İl Müftülüğü personeline yönelik Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Semineri düzenlendi. İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapılan seminerde konuşan Vali Zülkif Dağlı, "Toplum nereye gidiyor diye baktığımızda, biraz da pandeminin etkisiyle bağımlılığın daha da artmakta olduğunu görüyoruz. Mücadelenin çok daha fazla yapılması gerektiğini, artık gözlerimiz daha iyi görmeye başladı. Toplumda herkes bunu görüyor. Bu kimin görevi, kim bu işi yaparsa toplum tamamen arınır, sıkıntılardan kurtulur diye düşündüğümüzde bu iş kime düşer diye düşündüğümüzde sadece bu iş emniyet ve asayişin görevi değil. 'Emniyet bu işi önlesin, kişileri yakalasın' dediğimiz zaman tabi bir sonuca ulaşamayız. Ulaşmamız da mümkün değil. Yani bu iş aslında hepimize düşüyor. Hepimiz dediğimiz de duyarlı olan herkese düşüyor. Toplumda bilinci olan herkese, dini liderlerimize, öğretmenlerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çalışanlara, STK'lara düşmektedir. Bu görev hepimizin görevidir" diye konuştu.

"Hedef kitlemiz başıboş bırakırsak nereye gideceği belli olmayan gençlerdir"

Gençlere alternatif sunulması gerektiğinin üzerinde duran Vali Dağlı, "Bizim hedef kitlemiz tertemiz, pırıl pırıl ama bırakırsak nereye gideceği belli olmayan gençlerdir bunu unutmayalım. Gencimize önden alternatifler sunmalıyız. Genç ne ister önerisi çoktur. Spor yapmak ister, dijitale meraklıdır ama bağımlı olmayacak şekilde teknolojiyle haşır neşir olmak ister, satranç oynamak ister, yüzmek ister, spor yaparak vakit geçirmek ister. Biz onların önüne güzel alternatifler sunarsak, güzel bir şekilde vakit geçirirler. Doğal olarak uyuşturucu, alkol, kumar bunların hepsinden de uzak dururlar" diye konuştu.

17 ilçe ve 4 merkezde seminer

Seminer hakkında bilgi veren Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır ise "Bağımlılık nedir bununla ilgili neler yapabiliriz bu konuda birçok varsayımlar, projeler geliştirdik. Bu bağlamda 17 ilçemizde manevi rehberlerimiz ile beraber yaklaşık 300 kişi bu programı alıp inşallah ilimizin bütün mahallelerinde, beldelerinde, her alanında en güzel hizmeti sunma gayreti içinde Valimizin önderliğinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği içerisinde din görevlilerimize yönelik bu eğitimi tertip ettik. Bu eğitim üç gün üç oturum halinde gerçekleşecek. Bu eğitimi Samsun İl Müftülüğümüz, Çarşamba, Bafra, Havza Müftülüğü olarak 17 ilçeyi bu 4 merkezde toplayarak inşallah bu eğitimi en güzel bir şekilde alıp görevlilerimiz daha şuurlu, bilinçli bir şekilde bağımlılıkla nasıl en güzel şekilde mücadele edilir bunu inşallah bugün burada öğrenecekler" şeklinde konuştu.

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Semineri'ne din görevlileri katıldı. Seminerde konunun uzmanları sunumlar yaptı.