Vali Dağlı: "Çalıştığımız illerin tarihini bilmekte yükümlüyüz" - Son Dakika
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Vali Dağlı: "Çalıştığımız illerin tarihini bilmekte yükümlüyüz"

21.06.2022 14:49

Vali Dağlı: "Çalıştığımız illerin tarihini bilmekte yükümlüyüz" Tarih Boyunca Vezirköprü kitabı tanıtım paneli Samsun'un Vezirköprü ilçesinin geçmişini bugüne yansıtan 'Tarih Boyunca Vezirköprü' kitabı tanıtım panelinde konuşan Vali Zülkif Dağlı, "Biz çalıştığımız illerin, ilçelerin...

Vali Dağlı: "Çalıştığımız illerin tarihini bilmekte yükümlüyüz"

Tarih Boyunca Vezirköprü kitabı tanıtım paneli

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinin geçmişini bugüne yansıtan 'Tarih Boyunca Vezirköprü' kitabı tanıtım panelinde konuşan Vali Zülkif Dağlı, "Biz çalıştığımız illerin, ilçelerin tarihini sosyolojisini, coğrafi şartlarını bilmekte yükümlüyüz" dedi.

Samsun'un tarih dolu Vezirköprü ilçesinin geçmişini gün yüzüne çıkarmak için derlenen 'Tarih Boyunca Vezirköprü' kitabı tanıtım paneli düzenlendi. Törene Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Tarih Boyunca Vezirköprü kitabının yazarı Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu ile kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'deki kent tarihi araştırmalarının son yıllarda çok geliştiğini vurgulayan Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, "Bu çalışmalarda genel itibarıyla o şehrin tarihi genel olarak ele alındı. Ancak bugün bizim yaptığımız çalışmada alan biraz daraltıldığı zaman o şehrin tarihiyle ilgili meseleler daha ayrıntılı olarak ele alınmaya başlandı. Bu kitapta da göreceksiniz, büyük bir bilgi birikimi ortaya çıkmaya başladı" dedi. Kitabın hacminin dar bir alana dair geniş kapsamda olduğuna değinen Tellioğlu, kitabın içeriği hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

"Biz çalıştığımız illerin tarihini bilmekte yükümlüyüz"

Çalıştıkları illerde yaşanması muhtemel afetlere hazırlıklı olunması için önce o kentin geçmişinin bilinmesini vurgulayan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Biz çalıştığımız illerin, ilçelerin tarihini sosyolojisini, coğrafi şartlarını bilmekte yükümlüyüz çünkü çalışma dönemimizde her zaman karşımıza gelen konular. Samsun'da olan doğal afetleri bilmezsek veya riskleri algılayamazsak bir anda doğal afet olduğu zaman 'bu da nereden çıktı' demek gibi durumla karşı karşıya geliriz. Ancak 1943'teki Ladik depremini bilirsek, buranın özellikle yukarı ilçelerimizin deprem bölgesi olduğunu zaten biliriz. Canik sellerini bilirsek, Atakum'daki selleri bilirsek her zaman sele maruz kalabileceğimizi biliriz. Bunlar bizim için son derece önemli göstergeler. Veriler, doneler, bilgiler bizim için ve tarihi bilgiler de en sağlam bilgilerdir. Hepsi kayıtlara dayalı bilgilerdir. Böylelikle ortaya güzel bir çalışma çıktı. Konular geniş ve detaylı ele almak suretiyle kapsamlı bir kitap ortaya çıkmış oldu" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, Prof. Dr. Rıza Karagöz, Prof. Dr. Nedim İpek ve Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Kara'nın sunumuyla devam etti.

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Kaynak: İHA

Zülkif Dağlı, Vezirköprü, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Dağlı: 'Çalıştığımız illerin tarihini bilmekte yükümlüyüz' - Son Dakika

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