Vali Elban: "Kadınlara yönelik şiddete karşı sıfır tolerans göstereceğiz" - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, kadınlara yönelik şiddete karşı sıfır tolerans göstereceklerini söyledi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Çukurova Kalkınma Ajansında Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen toplantıda; şiddetle mücadelede yol haritası değerlendirilerek gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği hususlarında önemli kararlar alındı.

Toplantıda konuyla alakalı kısa bir açıklamada bulunan Vali Elban, toplumun huzurlu olabilmesinin kadınların huzurlu ve mutlu olabilmesiyle doğru orantılı olduğunu belirterek, "Kadın, hayatın yarısıdır. Kadın, terazinin bir kefesidir. Yaşamın iki büyük ortağından biri kadınken hiç tasvip etmediğimiz, bizleri derinden yaralayan hadiselere şahit olabiliyoruz" dedi.

Şiddetin hiçbir türlüsünün kabul edilemeyeceğini ifade eden Vali Elban, kadınlara yönelik şiddete karşı da sıfır tolerans göstereceklerini kaydetti.

Sunum ile devam eden toplantı yapılan değerlendirmelerin ve görüş alışverişinin ardından sona erdi. - ADANA