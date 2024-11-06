Vali Eldivan, Çatalçeşme ve Güçlü köylerini ziyaret etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Demirözü ilçesine bağlı Çatalçeşme ve Güçlü köylerini ziyaret etti.
Köy odalarında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Eldivan, köy sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini aldı. Vali Eldivan, daha sonra köylerde mahalli hizmetler kapsamında yürütülen altyapı çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.
Vali Eldivan'a, Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin ve il protokolü eşlik etti. - BAYBURT
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