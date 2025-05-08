Vali Eldivan\'dan Açık Ceza Kurumu Ziyareti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, ildeki kamu kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kurum bünyesinde faaliyet gösteren ekmek fırınında incelemelerde bulunan Vali Eldivan, yürütülen üretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Fırında çalışan hükümlülerle bir süre sohbet eden Vali Eldivan, emeklerinden dolayı kendilerine kolaylıklar dileyerek, üretime katkı sağlayan her bireyin topluma kazandırılması yönünde bu tür çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

Vali Eldivan'a, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Abdurrahman Demirci ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti. - BAYBURT