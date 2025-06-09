Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, eşi Meltem Eldivan ile birlikte şehit ailelerine, gazilere ve gazi yakınlarına ziyaret gerçekleştirdi.
Bayburtlu şehit Salim Çeker'in ailesini ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Ozulu'yu evlerinde ziyaret eden Vali Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, ailelerin bayramlarını tebrik ettiler. Vali Eldivan, vatan ve millet uğruna can veren şehitlerin geride bıraktığı kıymetli emanetlerinin ve kahraman gazilerin her daim yanlarında olduklarını ifade etti. Aileler, Vali Eldivan'a ve eşine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Vali Eldivan şehit aileleriyle gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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