Vali Epcim: "19 Mayıs, aynı zamanda bizleri Cumhuriyet'e kavuşturan da bir dönüm noktasıdır" - Son Dakika
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Vali Epcim: "19 Mayıs, aynı zamanda bizleri Cumhuriyet'e kavuşturan da bir dönüm noktasıdır"

19.05.2022 09:07
Vali Epcim: "19 Mayıs, aynı zamanda bizleri Cumhuriyet'e kavuşturan da bir dönüm noktasıdır"

Vali Cüneyt Epcim, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "19 Mayıs, aynı zamanda bizleri Cumhuriyet'e kavuşturan da bir dönüm noktasıdır" dedi.

Vali Cüneyt Epcim, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "19 Mayıs, aynı zamanda bizleri Cumhuriyet'e kavuşturan da bir dönüm noktasıdır" dedi.

Vali Epcim, mesajında şu görüşlere yer verdi:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basılmasıyla milletimizi geleceğe taşıyacak irade ortaya konulmuş, bağımsızlık ve hürriyet tutkusu ile beslenen milli mücadele ateşi yakılmıştır.

Milletimizin kaderini değiştiren ve umut dolu bir başlangıcı simgeleyen 19 Mayıs, aynı zamanda bizleri Cumhuriyet'e kavuşturan da bir dönüm noktasıdır.

Ermeni katliamları, işgaller ve vahşetlerle anılan bir sürecin devamında; Türk Milleti'nin iradesini temsilen Samsun'a ayak basılması, bir çıkış noktası aranan tarihin kırılma noktasında yeniden dirilme azmini vücuda getirmiş ender bir vakadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." ülküsünü dimağlara yerleştirmiş, "Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz !" dirayetini ortaya çıkarmış ve "Ya İstiklal, ya Ölüm !" kararlılığıyla tam bağımsızlık ve hür yaşama tutkusundan asla vazgeçilmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Böylesine büyük bir mücadelenin eseri olan Türkiye Cumhuriyet'i Atatürk tarafından gençlerimize emanet edilmiştir. Bu bilinç ve özgüven içerisinde gençlerimizin, milletimizin ideallerini gerçekleştirmek ve ülkemizi hedeflerine ulaştırma yolunda azim ve inançla çalışacağına yürekten inanıyoruz.

19 Mayıs 1919'da başlayan Milli Mücadele'nin ışığında çağdaş, demokratik bir hukuk devleti olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Türk gençliğinin üstün gayret ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek var olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşımızın şehit ve gazilerini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." - BAYBURT

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Milli Eğitim Bakanı Özer'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Kaynak: İHA

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