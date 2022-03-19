Vali Epcim Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Epcim Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti

19.03.2022 08:19
Vali Epcim Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti

Vali Cüneyt Epcim, Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği (ŞAGDER)'i ziyaret etti.

Vali Cüneyt Epcim, Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği (ŞAGDER)'i ziyaret etti.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim, ŞAGDER'i ziyaret etti.

Vali Epcim, derneğin Vali Nihat Üçyıldız Caddesi Özel İdare Binası'ndaki merkezine gelişinde ŞAGDER Başkanı Selami Köksal ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü tarafından karşılandı.

Karşılama sonrası Vali Epcim, dernek merkezinde şehit yakınları ve gazilerle buluştu.

Burada Başkan Köksal'dan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Vali Epcim, şehit aileleri ve gazilerin taleplerini dinledi.

Bir süre dernek üyeleriyle sohbet eden Vali Epcim, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıl Dönümü dolayısıyla tüm şehitleri hayır, rahmet ve minnetle yad ettiklerini ifade etti. Vali Epcim, aynı şekilde gazileri de minnetle andıklarını belirterek, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale Zaferi ve daha birçok savaşta bu topraklar için şehit olanları hayırla yad ediyoruz. Dernek Başkanımıza gazi ve şehit aileleri arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağladığı için de teşekkür ediyoruz." dedi.

Dernek Başkanı Gazi Selami Köksal ise Vali Epcim'e şehit aileleri ve gazilere gösterdiği yakın ilgi için teşekkür etti. Devletin şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduğuna tanıklık ettiğini ifade eden Başkan Köksal, "Hepinizden Allah razı olsun. Şehit aileleri ve gaziler olarak tüm isteklerimiz karşılanıyor. Derneğimiz adına hepinize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle ziyaret sona erdi.

Ziyarette Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit ile ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ve şehit aileleri ile gaziler yer aldı. - BAYBURT

Vali Epcim Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti
Vali Epcim Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti

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Vali Epcim, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti Vali Epcim, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Cüneyt Epcim, Çanakkale, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Epcim Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika


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