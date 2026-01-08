Vali Sözer Söğüt MYO'daki faaliyetleri yerinde inceledi - Son Dakika
Vali Sözer Söğüt MYO'daki faaliyetleri yerinde inceledi

Vali Sözer Söğüt MYO\'daki faaliyetleri yerinde inceledi
08.01.2026 09:43  Güncelleme: 09:45
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulu'nda yürütülen faaliyetleri inceleyerek öğrencilerle bir araya geldi ve eğitim süreçlerine dair soruları yanıtladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Söğüt Meslek Yüksekokulu'nda yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

Programa Vali Sözer'in yanı sıra Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı'da eşlik etti.Program kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Vali Sözer, gençlerin eğitim süreçlerine ilişkin sorularını yanıtladı, üniversite yaşamına dair görüş ve beklentilerini dinledi. Karşılıklı soru-cevap şeklinde gerçekleşen buluşmada öğrencilerin düşünceleri ele alındı. Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan atölyeleri de gezen Vali Sözer, öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığı alanlarda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Öğrencilerimize ve akademik personellerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Meslek yüksekokullarımız nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor. Meslek yüksekokullarımızda yürütülen uygulamalı eğitimler, gençlerimizin mesleki yeterliliklerini artırarak geleceğe daha güçlü hazırlanmalarını sağlıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Faik Oktay Sözer, Yerel Haberler, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Sözer Söğüt MYO'daki faaliyetleri yerinde inceledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Vali Sözer Söğüt MYO'daki faaliyetleri yerinde inceledi - Son Dakika
