Vali Gürel'den MÜSİAD'a 'Teşekkür Belgesi' - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Cengiz Ünal ve yeni yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel, geçtiğimiz Ağustos ayında Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel afetinden etkilenen Şenpazar ilçesindeki köprünün korkuluklarının yapımını sağlayan ve afetten zarar görenlere yardım eden MÜSİAD Yönetim Kuruluna vermiş oldukları destekten dolayı "Teşekkür Belgesi" takdim etti.

MÜSİAD çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Ünal, "Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel afeti hepimizi derinden üzdü, bizlerde her zaman olduğu gibi Kastamonu-Şenpazar ilçesinde devletimizin ve milletimizin yanında olduk" diyerek nazik ziyareti ve güzel dilekleri için Vali Fuat Gürel'e teşekkür etti. - KARABÜK