Vali Gürel, Türkiye şampiyonu kız futsal takımını ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Gürel, Türkiye şampiyonu kız futsal takımını ziyaret etti

15.06.2022 14:31
Vali Gürel, Türkiye şampiyonu kız futsal takımını ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Yıldız Kızlar Futsal Türkiye Şampiyonası'nda namağlup Türkiye şampiyonu olan Karabük Yenişehir Atatürk Ortaokulu Futsal Takımı'nı okullarında ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Yıldız Kızlar Futsal Türkiye Şampiyonası'nda namağlup Türkiye şampiyonu olan Karabük Yenişehir Atatürk Ortaokulu Futsal Takımı'nı okullarında ziyaret etti.

Mardin'de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Futsal Türkiye Şampiyonası'ndan namağlup Türkiye şampiyonu olarak memleketine dönen Karabük Yenişehir Atatürk Ortaokulu Futsal Takımı'nı Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Güler okullarında ziyaret ederek tebrik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci'nin yer aldığı ziyarette, Karabük'e büyük bir gurur yaşatan ve Türkiye şampiyonu olan kız futbolcuları tek tek tebrik eden Vali Gürel, "Sizler Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiğiniz üstün başarılar ve elde edilen Türkiye şampiyonluğu ile hem ilimizi hem de bizleri gururlandırdınız. Bu başarınızda emeği bulunan başta okul müdürümüz olmak üzere takımda üstün başarı gösteren futbolcu kızlarımızı ve futbol takımını çalıştıran hocamızı ve kızlarımızın ailelerini tebrik ediyorum, başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.

Vali Fuat Gürel tarafından özel olarak hazırlatılan ve üzerinde kazanılan kupa ile verilen şampiyonluk pozunun yer aldığı yaş pastayı sporcu kızlar ile birlikte Vali Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel kesti. Ardından Vali Gürel, eşi Özlem Aras Gürel ve beraberindeki kurum müdürleri tarafından şampiyonlara çeşitli hediyeler verildi. - KARABÜK

Vali Gürel, Türkiye şampiyonu kız futsal takımını ziyaret etti
Vali Gürel, Türkiye şampiyonu kız futsal takımını ziyaret etti
Vali Gürel, Türkiye şampiyonu kız futsal takımını ziyaret etti

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Kaynak: İHA

Yenişehir, Karabük, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Gürel, Türkiye şampiyonu kız futsal takımını ziyaret etti - Son Dakika

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