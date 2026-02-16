Vali Hacıbektaşoğlu’ndan Yaralı Madenciye Ziyaret

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan İsmet Kabuk'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kilimli ilçesi Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan maden işçisi İsmet Kabuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı madenci, Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastaneye gelerek İsmet Kabuk'u ziyaret etti. Yaralı madencinin sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, tedavi sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Vali Hacıbektaşoğlu, yaralı madenciye acil şifalar dileyerek, ailesine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. - ZONGULDAK