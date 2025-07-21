Vali Işın, Ilıca Termal Tatil Köyü\'yü İnceledi

Kütahya Valisi Musa Işın, 21. Geleneksel Tarhana Festivali için geldiği Gediz ilçesinde bölgenin turizm potansiyelini artıracak önemli bir yatırım olan Ilıca Termal Tatil Köyü'nde incelemelerde bulundu.

Kütahya Valisi Musa Işın, Gediz ilçesindeki Ilıca Termal Tatil Köyü'nde incelemelerde bulundu. Vali Işın'a inceleme gezisinde Milletvekili Ahmet Erbaş, Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ve tesisin işletme sahibi Mahfuz Süngü eşlik etti. Vali Musa Işın, yaptığı açıklamada bu tür yatırımların bölgenin turizm potansiyelini değerlendirmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Termal kaynakların sağlık ve turizm açısından etkin bir şekilde değerlendirilmesinin Kütahya'ya değer katacağını ifade eden Vali Işın, tesisin bölge ekonomisine ve turizmine sağlayacağı katkılara dikkat çekti.

Yap-işlet-devret modeliyle 2022 yılında yapımına başlanan ve 2024 yılında tamamlanarak hizmete giren Ilıca Termal Tatil Köyü, toplam 40 adet bağımsız konaklama birimine sahip. 120 yatak kapasitesiyle dikkat çeken tesislerdeki her dairede özel havuz, Türk hamamı ve jakuzili banyo bulunuyor. - KÜTAHYA