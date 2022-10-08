Vali Kadir Ekinci: "346 projenin 62'si tamamlandı" - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Kadir Ekinci: "346 projenin 62'si tamamlandı"

08.10.2022 00:57
Vali Kadir Ekinci: "346 projenin 62'si tamamlandı"

2022 yılında toplam 346 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin 62'sini tamamlandığını belirten Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Diğer 284 projeden 173 proje devam etmekte, 55 proje ihale aşamasında, 10 proje tasfiye edilmiş olup 46 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır" dedi.

2022 yılında toplam 346 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin 62'sini tamamlandığını belirten Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Diğer 284 projeden 173 proje devam etmekte, 55 proje ihale aşamasında, 10 proje tasfiye edilmiş olup 46 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır" dedi.

Bingöl'de 2022 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Kadir Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen koordinasyon toplantısına, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının kentte gerçekleştirdiği projelerin değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ekinci, "2022 yılında toplam 346 proje üzerinde çalışılmış ve bu projelerin 62'si tamamlanmıştır. Diğer 284 projeden 173 proje devam etmekte, 55 proje ihale aşamasında, 10 proje tasfiye edilmiş olup 46 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 29 Genel ve Özel Bütçeli Kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri, 12 milyar 326 milyon 194 bin 235 TL'dir. 2022 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı (ek ödenek dahil) 1 milyar 991 milyon 643 bin 167 TL olup, 2022 yılı harcaması 758 milyon 645 bin 111 TL ve önceki yıllar harcaması 2 milyar 890 milyon 501 bin 876 TL olmak üzere toplamda 3 milyar 649 milyon 146 bin 987 TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 30'dur" diye konuştu. - BİNGÖL

YORUMLAR
500
Otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı Otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı Vali Ekinci: '346 projenin 62'si tamamlandı' Vali Ekinci: '346 projenin 62'si tamamlandı'
Kaynak: İHA

Kadir Ekinci, Bingöl, Ekinci, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Kadir Ekinci: '346 projenin 62'si tamamlandı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 02:38:23. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Kadir Ekinci: "346 projenin 62'si tamamlandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement