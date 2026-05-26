Vali Kalaylı, şehitleri dua ve karanfillerle andı

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kurban Bayramı arefesinde Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret ederek şehitleri dualarla andı.
Kilis Asri Mezarlığı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup dualar edildi. Program kapsamında şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. Vali Kalaylı, şehit yakınlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Programa Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı ile protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı. - KİLİS
