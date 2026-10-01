Vali Karakaya’dan ulu çınarlara anlamlı ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Karakaya’dan ulu çınarlara anlamlı ziyaret

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vali Karakaya’dan ulu çınarlara anlamlı ziyaret
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Ahlat Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Ahlat Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette yaşlılar ve merkez sakinleriyle yakından ilgilenen Vali Karakaya, yaşlıların dualarını almanın kendileri için en büyük güç kaynağı olduğunu vurgulayarak; "Sosyal devlet anlayışımızın bir gereği olarak; yaşlılarımız, engelli kardeşlerimiz, yetim ve öksüzlerimiz ile aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız öncülüğünde çok kıymetli hizmetler hayata geçirildi, geçirilmeye de devam ediyor. Sizler bizim başımızın tacı, yarınlarımızın bereketisiniz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla her zaman yanınızda olmaya devam edecek. Dünya Yaşlılar Gününüzü en içten dileklerimle kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra merkezde kalan ulu çınarları odalarında ziyaret eden Vali Karakaya, hal ve hatırlarını sorarak talep ve önerilerini dinledi.

Ziyarette Vali Karakaya'ya; Vali Yardımcısı Tarık Safa Kahveci, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan eşlik etti.

Kaynak: İHA
Bitlis ValiliğiAhmet KarakayaEngellilerAhlatDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Baba Vanga’dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
15:21
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
13:49
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı Melisa Şenolsun’un testi pozitif çıktı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 15:45:25. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Karakaya’dan ulu çınarlara anlamlı ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei