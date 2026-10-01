Vali Karakaya’dan ulu çınarlara anlamlı ziyaret

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Ahlat Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette yaşlılar ve merkez sakinleriyle yakından ilgilenen Vali Karakaya, yaşlıların dualarını almanın kendileri için en büyük güç kaynağı olduğunu vurgulayarak; "Sosyal devlet anlayışımızın bir gereği olarak; yaşlılarımız, engelli kardeşlerimiz, yetim ve öksüzlerimiz ile aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız öncülüğünde çok kıymetli hizmetler hayata geçirildi, geçirilmeye de devam ediyor. Sizler bizim başımızın tacı, yarınlarımızın bereketisiniz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla her zaman yanınızda olmaya devam edecek. Dünya Yaşlılar Gününüzü en içten dileklerimle kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra merkezde kalan ulu çınarları odalarında ziyaret eden Vali Karakaya, hal ve hatırlarını sorarak talep ve önerilerini dinledi.

Ziyarette Vali Karakaya'ya; Vali Yardımcısı Tarık Safa Kahveci, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan eşlik etti.